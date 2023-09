SBK | Gp Francia Day 1: Razgatlıoğlu, “Siamo partiti bene, ma non abbiamo provato il giro”

SBK Gp Francia Magny-Cours Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, con il quarto tempo, proprio davanti al team-mate Andrea Locatelli, quinto.

I due sono stati fortunati a restare fuori dai guai – un salvataggio spettacolare di Razgatlıoğlu nelle prove libere 2 e una incontro ravvicinato per Locatelli con un altro pilota – nonostante una serie di bandiere rosse nel primo giorno di gara. Nonostante non si siano concentrati sul giro singolo, entrambi i piloti hanno concluso tra i primi cinque ed erano contenti del loro ritmo e del lavoro svolto per prepararsi per sabato e domenica.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Francia Magny-Cours Yamaha

“Siamo partiti bene, solo che non abbiamo provato un giro veloce, ma in generale il ritmo è molto forte! Quest’anno è un po’ difficile, inoltre vedo alcuni altri piloti molto forti oggi – Jonathan, normalmente è forte, oggi non l’abbiamo visto ma in gara è sempre forte! Sembra che in gara, penso che saremo cinque o sei corridori a combattere. Sono felice di tornare di nuovo dopo cinque settimane, guidiamo la moto e oggi mi sto godendo la mia R1 – soprattutto questo pomeriggio con il caldo abbiamo avuto un buon ritmo e sono felice! Oggi è molto importante trovare quale sia la gomma migliore per la gara, stiamo cercando e siamo contenti. L’anno scorso usavamo una gomma diversa ma il caldo era sempre difficile, abbiamo trovato un buon assetto per la gara e vedremo domani perché anche le qualifiche sono molto importanti”.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Magny-Cours Yamaha

“È stato un po’ complicato e strano trovare queste condizioni così calde oggi a Magny-Cours! Il feeling con la mia R1 di questa mattina era buono e nelle FP2 abbiamo migliorato il grip: sono davvero felice dell’inizio del nostro lavoro e del fine settimana finora! Vedremo cosa possiamo fare domani durante Gara 1, ma le sensazioni non sono poi così male, forse dobbiamo solo aggiustare qualcosa, ma penso che possiamo essere competitivi. Dobbiamo cercare di essere davvero veloci in Superpole perché sappiamo che se partiamo dalle retrovie è difficile recuperare e seguire il gruppo di testa – È importante provare a partire davanti domani e poi costruire durante la gara, ma penso che può fare! Avremo più o meno le stesse condizioni domani e domenica, quindi la scelta delle gomme potrà essere chiara: dobbiamo provarci domani mattina per capire se la scelta che vogliamo fare per la gara è corretta, ma penso che abbiamo le idee chiare. “