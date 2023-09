MotoGP | Gp Misano Day 1, Di Giannantonio: “Mi hanno tolto il tempo, ma non ho visto la bandiera”

MotoGP GP Misano Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con il diciannovesimo tempo.

La caduta nel quarto settore di Espargaró e la conseguente bandiera gialla tolgono la gioia di un gran tempo al pilota romano che a fine giornata è solo 19º. Una sfortuna che non toglie la buona prestazione di Fabio Di Giannantonio che domani sarà il principale indiziato per una Q1 da assoluto protagonista.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Misano MotoGP 2023

“Giornata di alti e bassi, abbiamo lavorato tanto per centrare una Q2 fondamentale. Il passo è molto buono ed è un peccato che mi abbiano tolto quel giro per una bandiera gialla che io non ho visto. Se non ci saranno decisioni positive dalla race direction, ci proveremo dalla Q1”.