MotoGP | Gp Misano Day 1, Alex Marquez: “Siamo migliorati costantemente”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con l’ottavo tempo.

Una Q2 mai scontata ma che è diventata una certezza in questa stagione. Domani sarà tra i papabili per le prime due file sammarinesi.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Misano MotoGP 2023

“È andata abbastanza bene. Siamo migliorati costantemente in un venerdì decisamente diverso da Montmelò dove avevamo commesso qualche errore. Con la gomma media non abbiamo avuto un gran feeling, mentre con la soft le cose sono andate meglio. C’è sicuramente da fare qualcosa in più nel primo settore dove perdiamo tanto, ma sappiamo come”.