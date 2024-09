MotoGP | Gp Misano Day 1, Acosta: “Sono davvero contento”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il sesto tempo.

Nelle Prove Libere 1 a San Marino, ha concluso nella top 10 con un tempo di 1’32.354. Nel pomeriggio, ha impressionato ancora prendendo provvisoriamente il comando su Marc Marquez con un nuovo record di 1’31.301. Nonostante la risposta di Marquez e Bastianini, Acosta ha migliorato il suo tempo a 1’31.203, prima di cadere alla curva T8. Tornato in pista, il suo sesto posto finale gli ha garantito l’accesso alla Q2, raggiungendo così il primo obiettivo del weekend.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Misano MotoGP 2024

“Sono passati molti venerdì da quando ci siamo sentiti come oggi in pista! Sono davvero contento, perché siamo stati in grado di adattarci rapidamente oggi, e di essere reattivi e precisi tra FP1 e prove libere. Sono anche soddisfatto del ritmo che abbiamo mostrato in entrambe le sessioni, ma abbiamo ancora molta strada da fare quando vedremo i ragazzi davanti a noi. Domani useremo le FP2 per preparare le nostre strategie di sprint e gara, e prendere una decisione sulle gomme. Non sarà facile di sicuro, ma ci lavoreremo! La moto è buona, continuiamo a migliorare domani.”

