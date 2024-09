MotoGP | GP Misano Day 1, Di Giannantonio: “È stato forse il giorno peggiore da quando sono caduto in Austria”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il 16esimo tempo.

Distacco nell’ordine del secondo per Fabio – 1.31.779 nel pomeriggio – ancora alle prese con il dolore alla spalla. 16esimo al termine delle prove, tenterà di avvicinare i primi in vista della Sprint (domani, 03.00 pm ndr).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Misano MotoGP 2024

“Oggi è stato forse il giorno peggiore da quando sono caduto in Austria. Siamo scesi in pista cercando di usare meno antidolorifici, ma non è ancora il momento. Ho fatto tanta, tanta fatica. È stato un venerdì complicato, ho provato tante cose, ma non abbiamo ancora preso una strada precisa. Manca tanto grip e confidenza sul davanti e questo mi fa perdere fiducia nei miei punti forti. Continuiamo a lavorare, sfruttiamo al massimo il tifo di casa e facciamo uno step domani in vista della Sprint.”

