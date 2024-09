MotoGP | Gp Misano Day 1, Alex Marquez: “Non è stato il mio miglior venerdì”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino con il 18esimo tempo.

Per il 73 azzurro non è una giornata da ricordare: i problemi fisici riportati ad Aragon domenica si fanno sentire in queste prime due sessioni e lo spagnolo chiude solo con il 18º tempo, a poco più di mezzo secondo dalla Q2 (P10).

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Misano MotoGP 2024

“Non è stato il mio miglior venerdì, purtroppo accuso qualche problema fisico in sella alla moto e non posso correre al 100%. Il feeling è buono e possiamo lavorare bene questo fine settimana anche se dobbiamo fare uno step fisico importante per poter essere della partita”.

