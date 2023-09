MotoGP | Gp Misano, Bagnaia dichiarato fit

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Ducati – Francesco Bagnaia dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista a Barcellona è stato dichiarato idoneo a prendere parte al resto del weekend del Gran Premio di Misano.

Il pilota italiano nel primo giro del Gp di Catalogna è stato protagonista di un violento high-side ed è stato poi anche investito dalla KTM che sopraggiungeva. Subito dopo la gara è stato sottoposto a diversi accertamenti che avevano escluso fratture alla gamba. Ulteriori accertamenti nei giorni successivi hanno escluso lesioni e nella mattina del giovedì di Misano è stato dichiarato fit.

Come spesso accade in questi casi, solo nel primo turno di libere si sarà il vero stato del Campione del Mondo in carica.

