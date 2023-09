MotoGP | Gp Misano: Nakagami rende omaggio al suo amico Tomizawa

MotoGP Gp Misano 2023 ricordo Shoya Tomizawa – Takaaki Nakagami, pilota del Team LCR di Lucio Cecchinello, anche quest’anno è tornato nel punto in cui il 5 settembre del 2010 perse la vita Shoya Tomizawa, suo grande amico e pilota della Moto2.

Il pilota giapponese del Team LCR come già accaduto in passato ha voluto dedicare un pensiero all’amico scomparso. Nel 2020 si era fermato, appoggiando la sua Honda RC213V (lasciata accesa, ndr) si era accovacciato ed era stato in silenzio per una decina di secondi. Si era poi alzato, aveva battuto con le mani sul guard-rail e poi era risalito in sella alla sua moto. Sul suo profilo social ha scritto “Sono di nuovo qui amico mio”

