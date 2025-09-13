MotoGP | GP Misano 2025: Qualifiche in DIRETTA (foto e video)

Diretta Qualifiche GP Misano – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio di Misano. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 10:50 per non perdervi i momenti più importanti del Q1 e del Q2 che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race (start oggi alle 15) e della gara (in programma domani alle 14).

DIRETTA QUALIFICHE GP MISANO DALLE 10:50