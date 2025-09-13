MotoGP | Andrea Dovizioso si racconta su “Dovi – La Serie”

MotoGP – Andrea Dovizioso è il protagonista del documentario “Dovi – La Serie”, prodotto da Digital Lighthouse e in onda su Sky e Now.

Digital Lighthouse si è affermata come punto di riferimento per il mondo automotive, MotoGP, F1, motorsport e sport in generale. Con una delle sedi nel cuore della Motor Valley italiana a Faenza rappresenta un hub tecnologico e creativo che, grazie alle partnership con il Circuito Internazionale di Imola e lo 04 Park Monte Coralli, è diventata un centro d’eccellenza per la produzione audiovisiva legata ai motori.

Il regista Luca Curto ha cercato di raccontare nel modo più autentico possibile il campione Andrea Dovizioso e il forlivese, oggi tester Yamaha, ha così commentato.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso documentario “Dovi – La Serie”

“Volevo raccontare la mia carriera, ma a modo mio, con schiettezza, e adesso sentivo che i tempi erano maturi per farlo. L’incontro col regista, Luca Curto, e con Digital Lighthouse proprio mentre realizzavamo lo 04 Park Monte Coralli ci ha dato anche l’opportunità di raccontare questo mio sogno che si realizzava. – dichiara il protagonista Andrea Dovizioso – Da una parte quindi abbiamo ripercorso gli anni della mia carriera, dagli esordi fino alle stagioni in cui mi sono giocato il Mondiale in MotoGP; dall’altra il progetto dello 04 Park che prendeva forma. Sembra incredibile, ma entrambe le storie sono caratterizzate dai miei ‘cavalli’, quelli che hanno caratterizzato tutta la mia carriera: il cavallo bianco e il cavallo nero, la razionalità contro l’irrazionalità.”

I primi 4 episodi sono in onda oggi, 12 settembre, dalle ore 11.50 su Sky Sport MotoGP. Tutta la serie sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

