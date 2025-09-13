MotoGP

MotoGP | Andrea Dovizioso si racconta su “Dovi – La Serie”

I primi 4 episodi della docu-serie sono già in onda

di Alessio Brunori13 Settembre, 2025
MotoGP | Andrea Dovizioso si racconta su “Dovi – La Serie”MotoGP | Andrea Dovizioso si racconta su “Dovi – La Serie”

MotoGP – Andrea Dovizioso è il protagonista del documentario “Dovi – La Serie”, prodotto da Digital Lighthouse e in onda su Sky e Now.

Digital Lighthouse si è affermata come punto di riferimento per il mondo automotive, MotoGP, F1, motorsport e sport in generale. Con una delle sedi nel cuore della Motor Valley italiana a Faenza rappresenta un hub tecnologico e creativo che, grazie alle partnership con il Circuito Internazionale di Imola e lo 04 Park Monte Coralli, è diventata un centro d’eccellenza per la produzione audiovisiva legata ai motori.

Il regista Luca Curto ha cercato di raccontare nel modo più autentico possibile il campione Andrea Dovizioso e il forlivese, oggi tester Yamaha, ha così commentato.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso documentario “Dovi – La Serie”

“Volevo raccontare la mia carriera, ma a modo mio, con schiettezza, e adesso sentivo che i tempi erano maturi per farlo. L’incontro col regista, Luca Curto, e con Digital Lighthouse proprio mentre realizzavamo lo 04 Park Monte Coralli ci ha dato anche l’opportunità di raccontare questo mio sogno che si realizzava. – dichiara il protagonista Andrea Dovizioso – Da una parte quindi abbiamo ripercorso gli anni della mia carriera, dagli esordi fino alle stagioni in cui mi sono giocato il Mondiale in MotoGP; dall’altra il progetto dello 04 Park che prendeva forma. Sembra incredibile, ma entrambe le storie sono caratterizzate dai miei ‘cavalli’, quelli che hanno caratterizzato tutta la mia carriera: il cavallo bianco e il cavallo nero, la razionalità contro l’irrazionalità.”

I primi 4 episodi sono in onda oggi, 12 settembre, dalle ore 11.50 su Sky Sport MotoGP. Tutta la serie sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

4.5/5 - (44 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news