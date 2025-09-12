MotoGP | GP Misano Day 1, Di Giannantonio: “Sul passo gara siamo velocissimi”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona giornata per Fabio Di Giannantonio che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il decimo tempo e con buone sensazioni sul passo gara.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Prove GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Sono contento di come è iniziato il weekend, sul passo gara siamo velocissimi, oggi eravamo tra i cinque più rapidi. Nel complesso la giornata è stata positiva anche perché siamo in Q2 diretta. Nel time attack facciamo un po’ fatica, abbiamo sempre troppo grip e la moto spinge tanto sull’anteriore. Stiamo lavorando su come fare un passo in avanti in quest’area perché è l’unico aspetto che dobbiamo migliorare. Nelle ultime gare abbiamo già fatto degli step e bisogna farne altri. Per domani, mi piacerebbe sfruttare le FP2 per lavorare sul time attack e trovare soluzioni da portare in Q2”

