MotoGP | GP Misano Day 1, Di Giannantonio: “Sul passo gara siamo velocissimi”

Diggia ha concluso con il decimo tempo ed accede direttamente al Q2

di Jessica Cortellazzi12 Settembre, 2025
GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona giornata per Fabio Di Giannantonio che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il decimo tempo e con buone sensazioni sul passo gara.

“Sono contento di come è iniziato il weekend, sul passo gara siamo velocissimi, oggi eravamo tra i cinque più rapidi. Nel complesso la giornata è stata positiva anche perché siamo in Q2 diretta. Nel time attack facciamo un po’ fatica, abbiamo sempre troppo grip e la moto spinge tanto sull’anteriore. Stiamo lavorando su come fare un passo in avanti in quest’area perché è l’unico aspetto che dobbiamo migliorare. Nelle ultime gare abbiamo già fatto degli step e bisogna farne altri. Per domani, mi piacerebbe sfruttare le FP2 per lavorare sul time attack e trovare soluzioni da portare in Q2”

