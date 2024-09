MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race Mir: “Nel complesso è stata una giornata positiva”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, in 21esima posizione.

Arrivato in Q1 dopo continui progressi, Joan Mir ha chiuso la qualifica con il 16° posto, a soli 0,022 secondi dal suo compagno di squadra. La Sprint è stata molto complicata a causa delle vibrazioni sulla moto del #36 che si sono nuovamente presentate.

Dichiarazioni Jona Mir GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Nel complesso è stata una giornata positiva in cui abbiamo trovato qualcosa. Al mattino e in Q1 abbiamo fatto un buon passo avanti non solo con il giro veloce ma anche con il ritmo generale. Alla mia seconda uscita in Q1 penso che avremmo potuto ottenere un po’ di più e speravo di più dopo aver visto quanto eravamo forti. Felice per questo. Ovviamente non possiamo essere contenti della gara Sprint. La vibrazione che avevamo era molto alta e ho ottenuto un long lap penalty andando largo alla curva 11. Dobbiamo controllare tutto molto bene per evitare che accada di nuovo, ho terminato la Sprint per ottenere più dati su questa situazione.”

4.7/5 - (43 votes)