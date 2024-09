MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Marini vince la “Honda Cup”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini è stato il miglior pilota Honda nella Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota pesarese ha chiuso sedicesimo a 20.101s dal vincitore Pecco Bagnaia. La sua RC213V è un pò migliorata rispetto ad inizio stagione, ma davanti fanno la differenza e la cosa è frustrante per l’ex pilota della Ducati.

Ecco cosa ha detto il #10 della casa dall’ala dorata sceso in pista con un casco speciale dedicato alla famiglia, visto che a breve diventerà padre.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“L’unico modo di fare una gara migliore era fare un primo giro diverso, invece mi hanno passato Jack (Miller) e Alex (Marquez). In partenza non siamo incisivi come all’inizio della stagione, stiamo lavorando dallo zero dai duecento orari per cercare di mantenere la nostra posizione o attaccare quelli davanti. Difficile battagliare con le altre moto, invece tra le Honda possiamo farlo. La moto è comunque migliorata rispetto alla scorsa gara, ovviamente non basta mai, ma i giapponesi hanno fatto un buon lavoro. L’obiettivo da qui alla fine della stagione cercheremo di migliorare ancora per arrivare a Valencia nel test con un pacchetto aerodinamico migliore.

