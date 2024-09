MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Quartararo: “Ci manca potenza”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo dopo essersi qualificato nono, ha tagliato il traguardo della gara Sprint del GP dell’Emilia Romagna in settima posizione.

L’iridato 2021 della MotoGP è stato ancora una volta il miglior pilota in sella ad una moto giapponese in un Campionato dominato dalle case europee, Ducati su tutte.

In gara avrebbe potuto arrivare qualche posizione più avanti, ma la mancanza di potenza della sua YZR-M1 non glielo ha permesso. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Sono contento, sfortunatamente perdiamo in termini di potenza, specialmente in gara. Ho perso grip, in gara come detto non abbiamo abbastanza potenza rispetto ai nostri avversari, ma mi sono divertito. Perdiamo non solo in velocità massima ma anche in accelerazione all’ultima curva, dalla sei alla otto, alla undici. Non sono un ingegnere e non so se con un motore V4 la moto possa essere più veloce, ma dall’inizio dell’anno abbiamo perso qualcosa. Bisogna trovare più potenza senza perdere in agilità. I ragazzi davanti non erano molto lontani, dobbiamo fare uno step per domani ma è stato divertente. L’obiettivo è la Top Six, speriamo di fare una bella partenza come fatto oggi. Questo non è un circuito dove è facile sorpassare ma ci proveremo.”

4.6/5 - (42 votes)