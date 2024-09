MotoGP | GP Misano 2 Gara, Di Giannantonio: “Un weekend tosto”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, in 14esima posizione.

Due punti (P10 con 121 punti ndr), nonostante la penalizzazione per aver oltrepassato i limiti della pista, per Fabio che scattava 13esimo. Nella scia della Top10 per due terzi dei giri previsti, è costretto a cedere nel finale.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Un weekend tosto, non sono mai riuscito ad essere perfetto con la moto. Gli step in avanti sono stati troppo piccoli e non ero veloce. La gara oggi è stata difficile: dopo la caduta di venerdì, non ero troppo in forma. Ho iniziato ad avere dolore alla spalla sinistra, poi a perdere sensibilità anche sull’avambraccio destro. Ho solo cercato di arrivare al traguardo. Recuperiamo le energie, le prossime settimane saranno importanti con tante gare attaccate. Andiamo avanti, non molliamo. Next stop Indonesia, davanti a tutti i nostri tifosi locali.”

5/5 - (15 votes)