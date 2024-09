MotoGP | GP Misano 2 Gara, Quartararo: “Ho finito la benzina alla penultima curva”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in settima posizione.

Quartararo partito dalla nona posizione è riuscito a recuperare posizioni al via e a portasi in scia del gruppo che lottava per la quarta posizione riuscedo, anche grazie alle cadute davanti a lui ad arrivare fino alla quinta posizione. Tuttavia, ha esaurito il carburante all’uscita della penultima curva. Si classificò al settimo posto, a 20.922 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Già alla penultima curva non avevo più carburante. Ho cercato di fare tutto il possibile, ma sono comunque super contento di come è andata la gara. Questo è di gran lunga uno dei migliori GP che abbiamo avuto quest’anno. Ora vedremo che tipo di risultati potremo ottenere nelle gare all’estero. Se faremo un weekend simile in Indonesia, penso che sia un grande passo avanti per noi. Ultimamente, quando guido, mi sento molto meglio. Penso che possiamo essere contenti del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane.

