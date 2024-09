MotoGP | GP Misano 2 Gara, Marini: “Sono davvero contento di questo weekend”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in dodicesima posizione.

I primi giri della gara hanno limitato il pieno potenziale del #10, che ha dovuto lavorare per portare la sua gomma posteriore nelle condizioni operative ottimali. Una volta nel ritmo della gara, Marini si è unito a Mir si è goduto la sua migliore gara della stagione. Il lavoro e gli aggiornamenti delle ultime gare e test hanno aiutato Marini e la sua parte del Repsol Honda Team a costruire un pacchetto di cui si sentono sicuri, ora puntano a lavorare per perfezionare i dettagli e continuare i loro progressi.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Sono davvero contento di questo weekend. Mi sono divertito molto e ci sono molti aspetti positivi da trarre da esso. Abbiamo trovato un buon pacchetto con gli aggiornamenti apportati dai giapponesi; tutti gli ingegneri hanno fatto un buon lavoro e ora stiamo iniziando a vederlo nei risultati. I primi tre giri con il posteriore sono ancora abbastanza complicati, dobbiamo lavorarci perché anche partendo 15°, ci manca qualcosa nei primi giri e questo ci impedisce di lottare con gli altri. La nuova aerodinamica ha aiutato molto, ma abbiamo anche migliorato molte altre piccole aree nelle ultime uscite. Possiamo andare in Indonesia con ottimismo per continuare in questo modo. Grazie a tutti nel team che hanno lavorato duramente e sono rimasti concentrati per tutto l’anno.”

