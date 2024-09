MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Bezzecchi: “Mi aspettavo qualcosina di più dopo la qualifica”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romanda a Misano in ottava posizione.

Al via dalla sesta casella della griglia e in battaglia nel corso dei primi giri, Marco perde il settimo posto proprio sotto la bandiera a scacchi. Un buon passo nel complesso, 13 giri nel gruppo dei più forti e un totale di 95 punti (11esimo nella generale ndr) per prepararsi al meglio al GP di domani (01.00 pm local time ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Una buona gara, anche se mi aspettavo qualcosina di più dopo la qualifica. Non sono partito male, poi sono rimasto in scia a Fabio (Quartararo ndr), ma facevo davvero fatica con la temperatura della gomma davanti più che con la pressione. Lui riusciva a far girare molto meglio la moto, io faccio ancora fatica in quell’aspetto di guida. Ho poi tentato tutto negli ultimi due giri, mi ha incrociato e superato ancora. Una bella battaglia, una gara nel complesso buona e tanti dati per domani.

