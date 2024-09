MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Di Giannantonio: “Dopo la caduta di ieri ho una contusione alle costole, la clavicola e la spalla mi fanno male”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, in 18esima posizione.

Fuori dalla zona punti oggi ma capace di difendere la P8 nella classifica piloti con 119 punti, Fabio costretto a cedere nel finale per pressione irregolare della gomma posteriore e rilegato in dal 13esimo al 18esimo posto. Ancora dolorante alla spalla già infortunata per la brutta caduta rimediata nel pomeriggio di ieri, cercherà di ricucire il gap.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Il risveglio è stato decisamente peggiore di quanto mi aspettassi. Dopo la caduta di ieri ho una contusione alle costole, la clavicola e la spalla mi fanno male. A livello fisico è sicuramente un periodo nero, non riesco ad allenarmi come vorrei e anche a livello di forma inizio a calare. Dobbiamo essere realistici, dobbiamo accontentarci di piccole vittorie, la Top5 è lontana. Oggi è stata tosta: in qualifica non è andata male, abbiamo perso la Q2 per un soffio ma in gara non avevo feeling con il davanti. Stringiamo i denti, torniamo sui dati e facciamo uno step per centrare i dieci.”

