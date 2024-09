MotoGP | Gp Misano 2 Sprint Race, Alex Marquez: “Siamo partiti ultimi e abbiamo recuperato un po’ posizioni”

MotoGP Ducati Gresini -Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in 14esima posizione.

Nel corso delle qualifiche il pilota spagnolo è stato vittima di una scivolata che ha condizionato ovviamente anche la Sprint Race. Alex partito dal fondo è stato bravo in partenza recuperando subito varie posizioni e chiudendo poi in 14ª piazza, un risultato che domani porterebbe punti.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Con queste cadute la fiducia non può essere al massimo, ma in sprint era importante fare bene e raccogliere dati in vista di domani. Siamo partiti ultimi e abbiamo recuperato un po’ posizioni, correndo con la gomma media posteriore per avere più riferimenti in vista della gara. Non ho ancora chiaro che scelta farò domani sulla gomma, ma ora abbiamo sicuramente più dati per paragonare soft e media”.

4.5/5 - (8 votes)