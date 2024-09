MotoGP | Gp Misano 2 Sprint Race, Acosta: “La top 5 non è male”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in quinta posizione.

Partito dalla quinta piazza, Acosta ha perso due posizioni nei primi giri, con Marquez e Bezzecchi che lo hanno superato. Tuttavia, ha rapidamente ripreso Bezzecchi e ha concluso il primo giro al 6° posto. Durante la gara, ha sorpassato Brad Binder e ha chiuso al 5° posto, mantenendo questa posizione fino alla fine. Acosta ha dimostrato una buona performance e cercherà di migliorare ulteriormente nella gara principale di domani.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Buona giornata per noi dalla mattina alla sprint del pomeriggio. Siamo stati più veloci nella sprint rispetto alla scorsa settimana, quindi è positivo per noi. Il massimo per noi oggi è stato essere nella top 4, Marc Marquez ha fatto la differenza nei primi giri mentre io lottavo con Brad Binder, ma la top 5 non è male, e vicina al nostro obiettivo. Tuttavia, abbiamo concluso 6,5 secondi dietro il vincitore, ed è un distacco piuttosto ampio, quindi c’è ancora molto lavoro da fare.”

