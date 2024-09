MotoGP | Gp Misano 2 Gara, Marc Marquez: “Bastianini andava penalizzato”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez si è molto divertito durante la conferenza stampa ufficiale del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esima tappa della MotoGP 2024.

Per una volta non era lui quello accusato di qualche manovra scorretta, ma Enea Bastianini, reo secondo Martin e anche secondo l’otto volte iridato di non aver fatto un sorpasso regolamentare nei confronti del madrileno.

Ecco cosa ha detto il pilota del Gresini Racing, che approfittando della caduta di Pecco Bagnaia è potuto salire sul terzo gradino del podio.

Dichiarazioni Marc Marquez Opinione Sorpasso Bastianini Vs Martin Gara Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Questa volta mi diverto io a fare da spettatore, perché in passato mi sono trovato in questa situazione ed è per questo che mi sono ricordato dei miei vecchi tempi. Il mio punto di vista è lo stesso di sempre. Nello sport delle moto, e soprattutto nell’attuale MotoGP, se devi sorpassare puoi farlo solo in quel modo, soprattutto hai un ritmo così simile. Bastianini lo ha fatto e lo ha fatto molto bene fino a quando le sue due ruote non hanno toccato il blu. Se non avessero toccato il blu, che vuol dire che sei uscito di pista, non sarebbe successo nulla, avrebbe sorpassato al limite, ma all’ultimo ci sta. Una volta che le sue ruote sono andate sul blu allora le cose cambiano e dovresti cedere una posizione. Bastianini andava penalizzato con un drop-position. Hanno deciso in questo modo e alla fine ne resto fuori. Sono cose che succedono nelle gare. Bisognerebbe avere un parere chiaro su ciò che accade e ciò che non succede, ma il sorpasso è pulito, al limite, sì, ma pulito e l’unico dubbio arriva sono quelle due ruote fuori pista.”

Sulla sua gara ha aggiunto: “Godiamoci questo podio anche se oggi il nostro passo era da quarto posto. Avrei potuto rischiare un po’ di più e chiudere quarto a 3 secondi dai primi, oppure amministrare e chiudere 4º a 8 secondi… La caduta di Pecco ovviamente ci aiuta, prendiamo 16 punti importanti e guardiamo all’Indonesia.”

