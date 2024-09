MotoGP | Gp Misano 2 Gara, Alex Marquez: “Forse la peggior partenza dell’anno”

MotoGP Ducati Gresini -Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in nona posizione.

Buona rimonta per Alex Marquez che dal fanalino di coda della griglia di partenza chiude addirittura in 9ª posizione. Non una super partenza ma poi una gara di grande orgoglio in un fine settimana dove tutto era andato storto. Punti buoni per partire con le motivazioni alte in vista di Indonesia e Giappone.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Forse la peggior partenza dell’anno e nonostante ciò un bel risultato in una gara di sofferenza. Qui abbiamo sofferto l’extra grip e ora tocca l’Indonesia, una gara che mi sono perso lo scorso anno per infortunio e dove le condizioni saranno sicuramente molto diverse”.

