SBK | Gp Italia Gara 2, Petrucci: “Questo è stato uno dei weekend migliori della mia carriera”

SBK Francia Ducati Barni – Danilo Petrucci non ha lasciato niente agli avversari. Dopo aver vinto Gara 1 si è aggiudicato anche la Superpole Race e Gara2 del Gran Premio d’Italia a Cremona.

È il quarto pilota nella storia del WorldSBK a fare tripletta ed è il primo pilota Indipendente a farcela: questo per lui è un weekend davvero storico. Al momento ‘Petrux’ è quinto in classifica con 252 punti, appena tre in meno di Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e a sole 31 lunghezze dal terzo posto in Campionato che attualmente è occupato dall’iridato Bautista: di qui a fine stagione mancano ancora tre Round, ovvero nove gare che mettono in palio 186 punti.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Francia Superbike 2024

“Questo è stato uno dei weekend migliori della mia carriera! Ieri dopo la mia prima vittoria ero davvero emozionato. Non mi aspettavo di vincere la Superpole Race e Gara 2. Ero un po’ preoccupato. Ho avuto tanti avversari, specialmente Alvaro; sapevo che verso fine gara sarebbe stato veloce. Sono riuscito a prendere del margine che poi ha colmato un decimo al giro. È davvero speciale, pista nuova, tanta gente… penso che in Italia tutti si meritino una giornata come questa!. Non tanto tempo fa mi avevano parlato di questo storico traguardo. È qualcosa che mi rende davvero orgoglioso. Ieri sono stato il primo pilota a vincere così tante gare sia nelle competizioni fuori pista che in pista e oggi sono diventato il primo pilota Indipendente a fare tripletta. Possiamo migliorare la nostra posizione in Campionato ma è impossibile fare meglio di un weekend del genere”.

4.2/5 - (6 votes)