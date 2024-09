MotoGP | GP Misano 2 Gara, Espargarò: “Sono soddisfatto del risultato”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in ottava posizione.

Aleix Espargaró, dall’undicesima casella in griglia, ha fatto una buona partenza riuscendo a mantenere la sua posizione iniziale. Anche lui, ha mantenuto un ritmo solido per tutta la gara che gli ha permesso di chiudere in ottava posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Gli ultimi sei giri ho avuto molto chattering. Avendo un buon vantaggio sugli inseguitori, ho deciso di consolidare l’ottava posizione. Sono soddisfatto del risultato, soprattutto dopo le difficoltà che abbiamo avuto a Misano. La differenza con i primi non è stata così grande, siamo stati più competitivi di quanto mi aspettassi. Soprattutto nei primi due terzi di gara, siamo stati molto veloci-“

4.7/5 - (44 votes)