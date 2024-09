MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Di Giannantonio: “È stata dura oggi, la caduta ad alta velocità non ci voleva”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano, con il 13esimo tempo.

Caduta nei minuti conclusivi delle libere per Fabio che è a soli due decimi di gap dalla Q2 di domani con il crono di 01.31.393. Ancora convalescente dalla dislocazione alla spalla, dopo un check medico, tornerà in pista domani (Sprint 03.00 pm local time).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“È stata dura oggi, la caduta ad alta velocità non ci voleva. Sto bene, ma ho preso una gran botta sulla clavicola e sulla spalla già infortunata. Da stamattina facevo fatica, soprattutto nelle curve a destra, dove sono dolorante e anche in rettilineo. Speravo in uno step in avanti nell’ultimo run del pomeriggio, ma nell’out lap, con freni non ancora in temperatura, ho commesso un errore e ho perso il davanti. Un peccato, adesso recuperiamo, analizziamo i dati e diamo il massimo domani.”

