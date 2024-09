MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Bezzecchi: “Ho centrato il target della Q2 e sono contento”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romanda a Misano con il settimo tempo.

Sensazioni positive alla guida della DesmosediciGP e importante step in avanti tra i turni, grazie anche al lavoro fatto nell’ultimo test, per Marco che stacca un miglior giro di 01.30.964 ed è a soli 6 decimi dal capofila di giornata (Bagnaia, 01.30.286 ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Ho centrato il target della Q2 e sono contento. Stamattina ho fatto un po’ fatica, le sensazioni alla guida non erano male, ma il crono era molto lontano dalle aspettative. Ero lento in rettilineo e stiamo ancora controllando i dati per capire esattamente cosa è successo. Nel pomeriggio mi sono sentito subito meglio, ho provato entrambe le mescole al posteriore e abbiamo fatto un bello step. A livello di tempi, devo dire che mi hanno impressionato molto i crono dei Top riders. Per domani l’obiettivo sono le prime due file per affrontare al meglio la gara.”

