MotoGP | Gp Misano 2 Day 1, Alex Marquez: “La caduta ha stravolto la sessione”

MotoGP Ducati Gresini -Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano con il 14esimo tempo.

Un venerdì complesso per Alex Marquez, nuovamente “vittima” della curva 1 (era già successo nel test di due settimane fa). Il numero 73 sarà obbligato ad una extra sessione domani mattina in una Q1 con parecchi rivali temibili.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“La caduta del pomeriggio è stata un po’ strana e ha stravolto tutta la seconda parte di sessione. Poi anche le bandiere gialle… Insomma non un pomeriggio facile. In generale però è stata una giornata positiva e quindi possiamo guardare a domani con fiducia. Dobbiamo solo mettere insieme un buon giro e andare in Q2. Non sarà facile ma le sensazioni sono buone”

