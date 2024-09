MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Rins: “Purtroppo non mi sento bene da ieri”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Alex Rins non ha praticamente girato nel corso prima giornata di prove del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano.

Lo spagnolo ha completato tre giri nella sessione di FP1 questa mattina. Stava avendo una febbre alta e ha deciso , insieme al team, di saltare le prove del pomeriggio.

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“Sono rimasto molto deluso dal fatto di non aver potuto guidare questo pomeriggio. Purtroppo non mi sento bene da ieri. Avevo un po’ di febbre, ma speravo che migliorasse. Invece, oggi le mie condizioni sono peggiorate e ho preferito non correre rischi inutili. Ora mi riposerò e spero di sentirmi meglio domani per poter tornare in pista.”

