MotoGP | GP Misano 2 Day 1, Bastianini: “Ho di nuovo faticato con la gomma media”

MotoGP GP Misano Ducati – Buone pre-qualifiche a Misano per Enea Bastianini, che ha chiuso al terzo posto alle spalle di Bagnaia e Martin la prima giornata del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il #23 della Ducati che paga un gap di 0.321s dalla vetta è anche scivolato senza conseguenze al termine della sessione, quando stava spingendo per ridurre il gap.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Oggi siamo tornati un pò indietro lato gomme, un pò come lo scorso weekend di gara. Ho faticato con la media, mentre nel test (del lunedì, ndr) mi ero trovato bene. Soffro il poco grip, quando la pista non è perfetta non riesco a portare in temperatura la gomma, soprattutto a sinistra e ci metto sempre 3/4 giri per far funzionare bene la moto. Ad oggi Pecco e Martin hanno fatto la differenza. Devo migliorare il quarto settore, sono due curve a sinistra dove perdiamo circa due decimi.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Caduta GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Stavo spingendo e sono caduto, possiamo dire che c’ho provato. Ero un pò largo già dalla 13 e l’ho inserita male sin dall’inizio e sapevo che c’era la possibilità di cadere.”

