MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Quartararo: “Lo slancio che stiamo creando è fantastico”

MotoGP GP Malesia Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in quinta posizione.

Partito dall’ottavo posto in griglia, Quartararo ha guadagnato subito una posizione nel giro di apertura, mostrando tutta la sua determinazione. Il pilota numero 20 ha superato anche Franco Morbidelli nel giro successivo, salendo così in sesta posizione. Al terzo giro, la caduta di Francesco Bagnaia gli ha permesso di entrare nella top 5. Da quel momento, Quartararo ha inseguito Alex Marquez, ma non è riuscito a raggiungerlo. Ha concluso la gara al quinto posto, a 7.917 secondi dal vincitore.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Malesia MotoGP 2024

“È stato bello! Penso che abbiamo fatto un passo avanti con l’elettronica questo fine settimana, e questo paga, soprattutto per quanto riguarda il ritmo di gara. Speriamo di poter fare la stessa cosa domani. Abbiamo avuto un problema con l’anteriore, quindi non era molto confortevole alla fine. Vediamo cosa possiamo ottenere domani. Penso che lo slancio che stiamo creando sia fantastico. Siamo in P5, e c’è stato solo un incidente davanti a noi. Non ci è stata data questa P5 a causa di cinque incidenti, ad esempio, quindi questo è un punto positivo. Abbiamo fatto alcuni passi avanti. C’è ancora un margine di miglioramento, ma penso che possiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto finora.”

