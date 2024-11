MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Acosta: “Domani potremo fare un buon lavoro”

MotoGP Gp Malesia KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in nona posizione.

Pedro Acosta ha commentato positivamente la Sprint Race del GP della Malesia, pur riconoscendo le difficoltà incontrate in pista. Partendo dal 13° posto in griglia, Acosta ha mostrato un buon ritmo, anche se ha avuto problemi a superare Jack Miller, soprattutto in frenata, che lo hanno costretto più volte ad andare largo. Negli ultimi giri ha raccolto molte informazioni utili, evidenziando alcuni aspetti da migliorare. Con questi dati, Acosta è fiducioso di poter fare ulteriori passi avanti per la gara di domani.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Malesia MotoGP 2024

“La sprint non è stato facile, ma nel complesso è stata una buona giornata. Di sicuro non abbiamo perso la Q2 di molto, quindi abbiamo dovuto accontentarci del 13° posto in griglia, ma comunque il ritmo è stato buono per tutto il giorno. Nella sprint è stato difficile superare Jack Miller, ero sempre largo, ho avuto difficoltà con la frenata e a volte non riuscivo proprio ad andare avanti. Ho preso molte informazioni negli ultimi quattro giri, ho imparato, abbiamo evidenziato alcuni problemi e sono sicuro che domani potremo fare un buon lavoro se riusciremo a risolvere i nostri problemi”.

