MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Rins: “Non sono riuscito a sorpassare come volevo, ma abbiamo preso delle buone informazioni”

MotoGP GP Malesia Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 11esima posizione.

Rins ha iniziato la volata di dieci giri dalla nona posizione, ma nei primi due giri è scivolato al dodicesimo posto. Da lì è iniziata una battaglia con Marco Bezzecchi, in cui i due si sono scambiati la posizione un paio di volte. Alla fine, il pilota numero 42 ha perso il contatto con Bezzecchi, Pedro Acosta e Jack Miller, impegnati nella lotta per l’ottavo posto e per due punti in campionato. Con Bagnaia fuori gara dopo una caduta, Rins ha mantenuto l’11ª posizione fino alla bandiera a scacchi, chiudendo a 14,901 secondi dal vincitore.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Malesia MotoGP 2024

“È stata una giornata davvero positiva. Al mattino abbiamo lavorato sull’elettronica e ci ha dato buone sensazioni. Ho sentito la moto un po’ meglio e mi si adatta, ed è stato molto bello. Abbiamo fatto delle ottime qualifiche dopo. Nella gara Sprint, c’è stato un po’ di caos alla prima curva. Sono sceso all’11° posto e ho mantenuto quella posizione per la maggior parte della Sprint. Non sono riuscito a sorpassare come volevo, ma abbiamo preso delle buone informazioni. Domani sarà una gara molto lunga e impegnativa, anche per le gomme. Vediamo come possiamo gestirla.”

