MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Quartararo: “Colpa mia al 100%”

MotoGP GP Malesia Sepang 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 16esima posizione.

Dopo l’ottimo passo mostrato nel corso del turno di sabato mattina, si pensava che il francese potesse lottare agevolmente con il gruppo di testa, ma un problema con l’abbassatore dopo il via l’ha costretto ad una gara in rimonta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Colpa mia al 100%. Ho provato a passare all’esterno ma non ho frenato abbastanza e l’abbassatore è rimasto attivo fino alla quarta curva. Poi ho toccato con un pilota alla 5. E’ stato un primo giro brutto, ma è esperienza per domani. Ho un buon ritmo e l’ho dimostrato nelle libere. Per me in gara possiamo lottare con il gruppo di testa. Dobbiamo fare una bella partenza, sappiamo che quando si lotta nel gruppo è più difficile.”