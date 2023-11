MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Alex Marquez: “Non è facile lottare con chi si gioca il mondiale”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo, alla seconda vittoria stagionale, è partito dalla seconda fila, ma già dalle prime fasi di gara ha dimostrato di avere un ottimo passo. Una volta preso il comando della gara ha imposto un ritmo irraggiungibile per gli altri.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Non è facile lottare con chi si gioca il mondiale. So quale pressione subiscono. Ho preferito fare i sorpassi nel momento giusto e nella curva giusta. Non mi aspettavo di fare questa differenza. All’inizio ho fatto un errore, ho fatto il tornantino in prima, sono andato lungo e non mi aspettavo che Martin mi passasse, ma in quel momento ho capito di avere un ritmo migliore di Pecco. Onestamente per la gara di domani non lo so. Oggi mi aspettavo di lottare con Pecco e Martin ma non di fare questa differenza e mi aspettavo che la gomma calasse meno. E’ difficile fare la differenza con la stessa moto e con gomma che perde grip. Stamattina ho fatto un buon passo gara, quindi penso che posso essere veloce anche nella gara. L’importante è essere veloci. Preferirei una gara asciutta.”