MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Marc Marquez: “Io e Morbidelli non siamo convinti della nostra velocità, quindi nessuno voleva tirare l’altro”

GP Malesia Sepang MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 21esima posizione.

Il #93 del Repsol Honda Team è stato protagonista di un teatrino con Morbidelli nel corso delle qualifiche. Durante il quale ha cercato in ogni modo di farsi tirare dal pilota Yamaha senza troppo successo. In gara, partendo dal fondo e commettendo un errore ha cercato di fare il massimo che poteva.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Questo weekend sta andando meglio nonostante il risultato. Il passo non è male, ma ho sbagliato le qualifiche. In gara ho avuto un passo ottimo ma ero lontanissimo. In questo Weekend Alex sta guidando bene e quando ho visto che ha vinto ero molto contento. Se lo merita, nelle ultime gare aveva le costole rotte e quado ti fa male qualcosa fai fatica. Già prima di venire qua si è allenato normalmente e questa pita gli piace. Sta guidando bene ed è importante per lui fini bene questa stagione. Alex quando sa di essere veloce spinge anche se qualcuno gli sta dietro questa è la mentalità buona. Io e Morbidelli non siamo convinti della nostra velocità, quindi nessuno voleva tirare l’altro.”

