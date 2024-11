MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Mir: “ggi ci sono stati alcuni passi avanti”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 16esima posizione.

Joan Mir ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti nella Sprint Race del GP della Malesia, nonostante le difficoltà incontrate in qualifica. Dopo una buona partenza, Mir è rimasto bloccato nel traffico e ha avuto un contrattempo alla curva 4, dove un’ala di un altro pilota lo ha costretto a rallentare. Nonostante le difficoltà iniziali, Mir ha trovato il giusto ritmo a metà gara, dimostrando competitività e costanza.

Dichiarazioni Joan Mir GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi ci sono stati alcuni passi avanti, so che abbiamo lottato e perso molto in qualifica, ma nello Sprint siamo riusciti a recuperare qualcosa. Abbiamo cambiato alcune cose sulla moto per guidare in modo più naturale, il che ci ha anche aiutato. Ho fatto una buona partenza, ma poi sono rimasto bloccato nel traffico, poi alla curva 4 l’ala di qualcuno mi è volata addosso, quindi ho dovuto alzarmi. I primi giri sono stati piuttosto difficili, ma poi abbiamo trovato il nostro ritmo e siamo stati abbastanza competitivi da metà gara”.

4.8/5 - (43 votes)