MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marini: “Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a ieri”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 15esima posizione.

Luca Marini ha commentato positivamente la sua performance nella Sprint Race del GP della Malesia, sottolineando i miglioramenti rispetto al giorno precedente. Tuttavia, per mantenere il passo dei migliori ha dovuto rischiare troppo, motivo per cui non è riuscito a restare col gruppo di testa. Nonostante ciò, Marini ha evidenziato i progressi ottenuti grazie al lavoro del team, anche se ammette che ci sono ancora margini di miglioramento, in particolare sulla frenata dritta, per affrontare al meglio la gara di domani.

Dichiarazioni Luca Marini GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Abbiamo fatto una gara decente, sono partito bene e sono riuscito a combattere nei primi giri. Il nostro ritmo non era ancora quello degli altri piloti e stavo rischiando troppo per restare in 1’59, quindi non sono riuscito a stare con il gruppo davanti a me. Nel complesso sento che abbiamo fatto un passo avanti rispetto a ieri, il che è positivo e voglio ringraziare il mio team per aver fatto molto durante la notte. Ci sono ancora alcuni miglioramenti da fare, soprattutto in frenata dritta, quindi spero che possiamo fare qualche passo avanti in questo senso. Vediamo cosa succederà domani, c’è ancora molto da fare”.

