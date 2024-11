MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Bezzecchi: “È un weekend in cui sto facendo fatica”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in decima posizione.

Al via dalla P14 in griglia e capace di un buono scatto al via, Marco è 11esimo alla prima curva. In bagarre per gran parte delle 10 tornate totali, passa decimo sotto la bandiera a scacchi e conferma la P12 nella generale con 137 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“È un weekend in cui sto facendo fatica, ma anche oggi in gara mi sono divertito. Ho fatto qualche sorpasso, una bella bagarre con Jack e Pedro (Miller e Acosta ndr), poi la gomma nel finale ha iniziato a diventare davvero troppo calda e ho dovuto mollare un po’. Realisticamente domani possiamo fare un altro step, l’approccio alla gara lunga è diverso e il passo non è male. Sul giro secco sono sempre molto al limite e con le gomme nuove è durissima sempre. Ho fatto una gran partenza: questo è sempre positivo!”

