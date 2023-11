MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Martin: “Mi sarebbe piaciuto vincere, ma domani è più importante”

MotoGP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2024.

Nonostante le difficoltà iniziali e la pressione sull’anteriore della moto, Martin ha dimostrato la sua abilità e adattabilità, riuscendo a cambiare le linee e a guadagnare posizioni. Il secondo posto ottenuto, con la rimonta su Pecco Bagnaia, è motivo di soddisfazione, ma il pilota spagnolo è già proiettato verso l’analisi dei dati per capire come Alex Marquez sia riuscito a ottenere prestazioni così eccellenti con la stessa moto.

Con l’obiettivo di fare ulteriori passi avanti, Martin punta a migliorare la strategia e a gestire meglio la pressione delle gomme, guardando già verso la prossima sfida. Sebbene avrebbe desiderato la vittoria, Martin è consapevole che il focus deve rimanere sulle scelte tattiche e sulla gestione delle prestazioni per affrontare la gara principale con la massima determinazione

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Malesia Sepang MotoGP 2023

“E’ stata una gara difficile, non mi aspettavo di essere quarto ala prima curva. La pressione è salita tanto all’anteriore. Poi mi sono riuscito ad abituare cambiando un po’ le linee. So riuscito a riprendere Pecco e sono contento del risultato. Oggi guarderemo i dati di Alex Marquez perché è difficile capire come sia andato così forte con la stessa moto. Speriamo di fare lo step. Non penso di dover controllare troppo la pressione, dobbiamo stare dentro. Oggi ho pensato solo alla strategia e poi decidere la pressione. Oggi ero quarto e la pressione era alta. Magari se mi ossi aspettato di essere quarto alla prima curva avremmo fatto qualcosa di diverso. Domani faremo la pressione per essere quarti all’inizio. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma domani è più importante. La regola delle pressioni non ha senso. Non lascia i piloti liberi, ma premia solo il reparto tecnico che ha capito come fere le pressioni.”

