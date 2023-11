MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Bagnaia: “Strano feeling all’anteriore”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – E’ un Pecco Bagnaia deluso quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio della Malesia, terz’ultimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il piemontese della Ducati, dopo la strepitosa pole ottenuta nella notte italiana, si aspettava di poter lottare per la vittoria e nei primi giri ci stava riuscendo, ma poi un improvviso calo dell’anteriore lo ha fatto rallentare e chiudere terzo alle spalle di Alex Marquez e Jorge Martin.

I punti di vantaggio in Campionato aspettando la gara “lunga” di domani sono ora 11 su Martin, ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Difficile dire cosa sia accaduto, ho iniziato a faticare molto all’anteriore, non riuscivo più a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo tantissime vibrazioni, una cosa strana. Già dall’inizio facevo fatica, ma gli ultimi giri andavo pianissimo, non riuscivo a performare ed è stato un peccato perchè eravamo partiti bene e potevamo stare con Alex (Marquez), peccato avevamo un bel potenziale. Non mi capacito di cosa sia successo, fortunatamente è solo la Sprint e abbiamo il tempo di vedere i dati e capire. Sono comunque contento delle qualifiche, partire in pole è sempre importante e domani saremo di nuovo lì. Ad un certo punto la vernice del cordolo o un pezzo di plastica è andata sul cupolino e mi ha tappato l’ala, sicuramente non mi ha aiutato. Ho avuto il feeling peggiore di tutto il resto del weekend, è strano, stamattina ho fatto un miliardo di giri con la stessa gomma ed era tutto ok. A quattro/cinque giri dalla fine è stato difficile guidare, è stata tosta. Senza questo problema credo che sarei potuto stare con Alex, mi aspettavo di essere costante e invece non avevo feeling.”

