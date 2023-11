MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Bautista: “Altro mondo rispetto alla Superbike, non c’è paragone”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Aruba.it Racing – Alvaro Bautista ha tagliato il traguardo della Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 22esima posizione.

Il due volte Campione del Mondo della Superbike, a Sepang come wild-card Aruba.it Racing, ha pagato sia la qualifica che la lontananza dalla Top Class.

Il #19 non saliva in sella ad un prototipo da cinque anni e la differenza con la Superbike per ammissione dello stesso Bautista è abissale. Ecco cosa ha detto lo spagnolo a Sky Sport.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Non è stata certamente una delle giornate migliori per noi, anche se nelle libere avevo un buon passo con gomme usate. Purtroppo in qualifica abbiamo avuto un problema e sono rimasto senza benzina, abbiamo fatto male i calcoli e non ho potuto fare l’ultimo time-attack. In partenza poi ho abuto un problema con l’abbassatore, poi facevo fatica a fermare la moto, alla curva 15 sono arrivato lunghissimo e poi ho corso da solo. Peccato, perchè stamattina era andata meglio di ieri, speriamo di fare meglio domani.”

Dichiarazioni Alvaro Bautista Differenze MotoGP Vs SBK Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“La MotoGP è una moto più stabile, hai meno info rispetto alla Superbike, il telaio è più rigido e non senti il limite della gomma. Con le Pirelli e la Superbike hai più info e sai qual’è il limite. Qui non lo conosci e ti devi fidare. C’è poi tanta differenza a livello di potenza e qui con il cambio seamless non perdi i giri motore. Fanno tanta differenza anche i dischi in carbonio, è comunque un altro ‘Mondo’ non c’è paragone. Fisicamente ti impegna di più, se poi aggiungiamo il caldo di Sepang diventa tutto più difficile.”

