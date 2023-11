MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Bastianini: “So che Bagnaia si sta giocando il mondiale e ho deciso di non prendere rischi inutili”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

Bastianini, visibilmente soddisfatto della sua performance, racconta di una gara inizialmente impegnativa, in cui ha faticato a stare davanti ma ha poi trovato un ritmo convincente, permettendosi di godersi la gara. Nonostante alcuni disagi sull’anteriore, il pilota italiano ha fatto una scelta tattica astuta, evitando rischi inutili e dimostrando maturità strategica, soprattutto considerando il coinvolgimento di Pecco Bagnaia nella lotta per il campionato. Bastianini riconosce i problemi dell’anteriore condivisi con Bagnaia, ma ritiene che siano risolvibili. Il pilota Ducati riflette anche sulle sfide di adattamento del set-up in ogni pista, notando che questo problema è emerso in diverse tappe della stagione. Con un’ottima base dalla Sprint Race, Bastianini guarda con ottimismo al finale di stagione, evidenziando il suo desiderio di essere competitivo e chiarendo che, al di là delle voci di mercato, il suo focus è totalmente concentrato sulla pista e sulla competizione

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Dopo un periodo no mi sono ripreso. Sono contento. Ho fatto una bella gara. Ho faticato all’inizio e mi sono sentito un po’ a disagio a stare davanti. Però dopo qualche giro ho avuto un buon ritmo e mi sono divertito. Sull’anteriore non mi trovavo molto a mio agio dopo qualche giro, come se avessi avuto un drop della gomma precoce. Sapevo che Pecco si sta giocando il mondiale e ho deciso di non prendere rischi inutili. Ero molto contento per la mia gara e penso che sia stato giusto così. Ho avuto lo stesso problema di pecco all’anteriore, anche se meno di lui. Bagnaia l’ho visto più in difficoltà soprattutto a centro curva. Non eravamo molto a posto. Se questa fosse stata la gara lunga sarebbe stato un problema. Dobbiamo capire cosa è successo, ma penso sia una cosa risolvibile. Quest’anno è strano. In ogni pista in cui arriviamo dobbiamo cambiare il set-up. Fatichiamo molto il primo giorno, ma poi miglioriamo nel secondo. Questa gara è stata un buon punto di partenza. Per il finale posso essere competitivo. Ci sono in giro voci di mercato. Io non ne so niente, sono solo contento di essere qui”.

