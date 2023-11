MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Bezzecchi: “Non sono soddisfatto”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Marco Bezzecchi non si è detto soddisfatto del risultato raggiunto nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima gara della MotoGP 2023.

Il #72 del Mooney VR46 Racing Team dopo una buona partenza dalla sesta casella della griglia, ha lottato chiudendo settimo, difendendo la posizione da Johann Zarco (Ducati Pramac) e dal suo team-mate Luca Marini. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Non posso dirmi soddisfatto della Sprint, non sono riuscito a guidare come avrei voluto. Ho fatto fatica dall’inizio. Nei primi due settori le sensazioni non sono male, ma nel T3 e T4, la moto non gira, perdo grip e sollecito troppo la gomma posteriore. Torniamo sui dati per fare uno step domani sul long run e avvicinare i primissimi.”

