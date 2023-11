MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Aleix Espargarò: “Dorna era contraria alla regola della pressione, può decidere il campionato”

MotoGP Malesia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 12esima posizione.

Dopo aver mancato l’accesso diretto alla Q2, il pilota spagnolo non è riuscito a superare la tagliola della Q1 ed è scattato dalla retrovie. Venerdì Aleix ha avuto diversi problemi all’anteriore che sembrano essere stati in parte risolti oggi, ma manca l’Aprilia sembra faticare molto su questa pista.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Malesia MotoGP 2023

“Per le pressioni è giusto che ci siano delle regole. Al posteriore abbiamo visto in passato che può essere pericoloso, perché quando spinni la gomma può esplodere. Ho un rispetto enorme per Michelin ma non sono d’accordo con la regole all’anteriore. Non è mai esploso niente, non ha creato problemi quindi non capisco questa regola. Puoi avere il miglior ingegnere del mondo, puoi fare decidere la pressione anche alla Michelin. Se sei da solo, fa freddo o hai problemi con i freni, vai sotto con la pressione. Difficile prevedere cosa succederà in gara. Quando ci hanno avvisato della regola, anche la Dorna era contraria. Può cambiare il risultato di un campionato. Pecco non ha nessuna segnalazione, mentre Martin sì. Ieri abbiamo avuto un po’ di problemi con la forcella anteriore. Oggi l’abbiamo cambiata e siamo tornati forti. Ieri però ho perso il treno. In gara non avevamo velocità e fatichiamo tantissimo. ”

4.6/5 - (40 votes)