MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bagnaia cade ma non è ancora finita: le combinazioni [VIDEO]

Sprint Race GP Malesia – Francesco Bagnaia è stato protagonista di una caduta durante il terzo giro della Sprint Race del Gran Premio della Malesia, vinta da Jorge Martin. Un errore che pesa ma il tre volte iridato può ancora rimontare. Ci sono 62 punti ancora in palio: 25 nella gara di domani e 37 nell’ultimo GP del quale non si conosce ancora la destinazione.

Jorge Martin domani può già laurearsi campione del mondo. Ecco le combinazioni:

Martin Campione se:

-Vince e Bagnaia fa terzo o peggio

-Secondo e Bagnaia quinto o peggio

-Terzo e Bagnaia nono o peggio

-Quarto e Bagnaia dodicesimo o peggio

-Quinto e Bagnaia quattordicesimo o peggio

-Sesto e Bagnaia quindicesimo o peggio

-Settimo e Bagnaia fuori dai punti

Senza dimenticare che, nel caso di pari punti, la vittoria iridata va a Bagnaia per numero di vittorie (9) (in gara e non nelle Sprint).