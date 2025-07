MotoGP | GP Germania 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Germania – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring per la Conferenza Stampa del Gran Premio di Germania. Restate sintonizzati su questa pagina, a partire dalle 16:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

Buone notizie per Jorge Martin che ieri è tornato a girare in pista a Misano per valutare le sue condizioni dopo il suo lungo infortunio. Il pilota dell’Aprilia, potrebbe ricevere il “fit” dai medici già a Brno, la prossima settimana.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP GERMANIA DALLE 16:00

16:14 Grazie per averci seguito! Buona serata!

16:11 MotoGP Social:

MotoGP Social | 2025 German GP https://t.co/ELRwGSCmO3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2025

16:09 Opinioni su tragedia Gomez

M.Marquez: “Notizie che non vorresti mai leggere, ci siamo allenati insieme, ho conosciuto suo padre. Quando conosci bene qualcuno è ancora peggio, posso solo augurare il meglio alla famiglia. In questi casi le federazioni devono aiutare le famiglie”

Acosta: “Lo conosco da quando eravamo ragazzini, è brutto quando ricevi queste notizie, vedere il campionato proseguire con le gare, credo che sia la stata la cosa più irrispettosa che ho visto in vita mia. Si dice che lo spettacolo deve continuare ma bisogna pensare che la vita è più importante”

16:07 Quartararo: “Importante partire davanti ma il nostro problema è la continuità, dobbiamo lavorare sodo sul passo gara, dobbiamo essere costanti come gli altri costruttori ed è lì che soffiamo. Motore V4? Lo testeremo nel test di Misano a settembre, i commenti sono positivi ma finché non proverò la moto è solo l’opinione degli ingegneri”

16:06 Acosta: “Dobbiamo restare calmi, vedere il meteo e i vari aspetti. Dobbiamo cercare di fare la nostra gara, cercando di dare il massimo. Noi siamo forti con le condizioni difficili”

16:04 Bezzecchi: “Veniamo da un buon momento, l’obiettivo è continuare su questa strada. Questa pista è sempre stata buona anche per me, lo spirito è diverso rispetto all’anno scorso. Darò il massimo per essere competitivo. Martin? Sarà positivo vederlo tornare, Massimo e l’Aprilia hanno fatto un ottimo lavoro per fargli fare i test, porterà buone informazioni a tutta la fabbrica e spero di imparare qualcosa anche io da lui”

16:02 M.Marquez: “Ogni anno quando arriviamo qui le aspettative sono alte, proverò a fare del mio meglio ma devo capire le condizioni della pista, le previsioni meteo e dovrò capire la situazione del campionato. Importante fare punti, dovrò essere estremamente concentrato cercando di fare il massimo. Negli ultimi due anni sono caduto, devo mantenere la calma”

16:00 Inizia la conferenza stampa con: Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo e Pedro Acosta