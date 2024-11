MotoGP | Gp Malesia Sprint Race: cade Bagnaia, vince Martin che “vede” più vicino il Mondiale

MotoGP Gp Malesia Sepang Sprint Race – La Sprint Race del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2024, ha vissuto un colpo di scena nel corso del terzo giro, quando il pole-man, nonchè Campione in carica Pecco Bagnaia, è scivolato mentre era in seconda posizione, alle spalle di Jorge Martin e davanti a Marc Marquez.

Da quel momento in poi “Martinator” ha mantenuto il comando della gara sino alla bandiera a scacchi, portando il suo vantaggio in Campionato sul #1 della Ducati a +29, un vantaggio che potrebbe essere decisivo nella corsa al Titolo e che già domani potrebbe vederlo iridato 2024 della Top Class. Per Martin 16esima vittoria in una Sprint Race, settima della stagione. Allo spagnolo bastano 9 punti in più del piemontese per laurearsi Campione del Mondo 2024.

Sul podio della gara “corta” sono saliti anche Marc Marquez in sella alla Ducati GP 23 del Gresini Racing ed Enea Bastianini, in sella alla seconda Ducati ufficiale.

Quarto al traguardo Alex Marquez, con la seconda Desmosedici GP 23 del Gresini Racing, che ha preceduto un grandissimo Fabio Quartararo, che ha portato la Yamaha in quinta posizione, un risultato insperato alla vigilia, che premia il caparbio pilota francese, iridato 2021 della Top Class.

Franco Morbidelli in sella alla seconda Ducati del Pramac Racing ha chiuso sesto, davanti a tre KTM, quelle di Brad Binder, Jack Miller e Pedro Acosta, ultimo pilota a punti.

Marco Bezzecchi in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team ha chiuso decimo, davanti alla seconda Yamaha, quella di Alex Rins e alle migliori delle Aprilia, quella di Aleix Espargarò.

Luca Marini in sella alla Honda Repsol ha tagliato il traguardo in 15esima posizione, mentre Andrea Iannone, in sella alla seconda Ducati GP 23 del VR46 Racing Team (sostituisce Fabio di Giannantonio, operato alla spalla sinistra infortunata in Austria, ndr) ha chiuso 19esimo, davanti a Lorenzo Savadori che sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing. Ritirato per un problema al motore della sua Honda LCR il francese Johann Zarco.

Jorge Martin Campione del Mondo MotoGP già in Malesia se

– Vince e Bagnaia fa terzo o peggio

– Secondo e Bagnaia quinto o peggio

– Terzo e Bagnaia nono o peggio

– Quarto e Bagnaia dodicesimo o peggio

– Quinto e Bagnaia quattordicesimo o peggio

– Sesto e Bagnaia quindicesimo o peggio

– Settimo e Bagnaia fuori dai punti

Foto: Valter Magatti

