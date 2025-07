MotoGP | Test Misano, Martin: “Sensazione fantastica” [VIDEO]

MotoGP 2025 – Test concluso con successo quello di Jorge Martin al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove il Campione del Mondo 2024 è tornato in sella ad una MotoGP tre mesi dopo l’infortunio del Qatar.

Il pilota madrileno ha percorso 29 giri nel turno mattutino e 35 in quello pomeridiano, un totale di 64 giri che ha convinto pilota e Aprilia a tornare in pista (medici permettendo, ndr) nella gara di Brno, in programma il prossimo 20 luglio.

Martin ha potuto provare grazie alla nuova regola introdotta in questa stagione per i piloti infortunati. Alla fine della giornata si è detto soddisfatto e come detto medici permettendo tornerà in azione a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Dichiarazioni Jorge Martin Test Misano Aprilia RS-GP MotoGP 2025

“Sono davvero, davvero felice di essere qui. È stato un percorso difficile da affrontare. Finalmente, dopo più di tre mesi, sono di nuovo su una moto da MotoGP, quindi, sono super felice. È un peccato che mi sia infortunato così tante volte e che non siamo riusciti a completare tutta la stagione, ma ora siamo tornati. Questa è la cosa più importante. Non vedo davvero l’ora di tornare presto perché la sensazione di oggi è stata fantastica. Abbiamo fatto un ottimo lavoro dall’inizio migliorando sempre di più durante tutta la giornata e alla fine siamo riusciti a lavorare tanto. Sono super felice e pronto per quello che verrà. Il piano è di tornare in pista, quindi spero che vada tutto bene durante questa settimana, che io possa allenarmi in condizioni normali, e spero di vedervi tutti a Brno.”

Video Jorge Martin Ritorno in Pista Misano Aprilia RS-GP MotoGP 2025

Ricordiamo che è in atto una diatriba tra l’entourage del pilota e la casa veneta, con i primi che vorrebbero sfruttare la clausola presente sul contratto per liberare il pilota e farlo firmare per un’altra casa (Honda su tutte, ndr) per il 2026.

A favore della casa di Noale si era schierato però il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, che era stato categorico, senza un accordo tra le parti, Martin non potrebbe iscriversi al Campionato 2026.

