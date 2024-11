MotoGP | Gp Malesia Sprint Race, Martin: “Vincere era importante”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin ha messo un “mattone” pesante nella corsa al Titolo della MotoGP al Sepang International Circuit, teatro della penultima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota madrileno del Pramac Racing ha infatti vinto la gara e complice la caduta di Pecco Bagnaia, può chiudere i giochi già nella gara “lunga” della domenica malese.

Dopo aver “incassato” la pole position di Bagnaia, ha reagito alla grande in gara, sfruttando una bella partenza e una grande staccata alla prima curva che gli ha permesso di prendere il comando e imporre il suo ritmo. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una gara molto veloce, dopo la partenza volevo fare un bel passo. Ho dato il 100%, Pecco era molto in forma, appena ho visto che era caduto, pensavo fosse un errore e da lì ho visto che era vero, ho provato a gestire la gara e il distacco perché Marc (Marquez) veniva su, ho spinto con la testa. Oggi vincere era importante. Oggi non c’è niente da festeggiare vedendo la situazione a casa, poi ho fatto un bel lavoro ma non è finita finché non è finita. Domani Pecco proverà a vincere e io devo guidare come so, domani la gara sarà molto lunga e sarà la chiave per essere più vicina. Quest’anno sono teso ma sono contento di avere questi nervi, quando metto il casco sparisce tutto. Quando sono concentrato non c’è niente nella testa. Il tempo di Bagnaia? Mi concentro su quello che posso fare, io ho fatto il record della pista, se lui ha fatto meglio, cosa potevo fare? Mando tutto il supporto alle famiglie, il ricavato della vittoria di oggi va a loro.”

Jorge Martin Campione del Mondo MotoGP già in Malesia se

– Vince e Bagnaia fa terzo o peggio

– Secondo e Bagnaia quinto o peggio

– Terzo e Bagnaia nono o peggio

– Quarto e Bagnaia dodicesimo o peggio

– Quinto e Bagnaia quattordicesimo o peggio

– Sesto e Bagnaia quindicesimo o peggio

– Settimo e Bagnaia fuori dai punti

